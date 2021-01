Cijfers Philips vallen goed op Damrak

Philips hoorde maandag bij de winnaars op de beurs in Amsterdam. De resultaten van het zorgtechnologiebedrijf vielen in de smaak bij beleggers. Het algehele beurssentiment was daarentegen negatief. De markten bleven gevangen tussen de hoop op een snelle goedkeuring van het grote Amerikaanse steunpakket en de vrees voor het coronavirus. De Europese luchtvaartsector stond daarnaast onder druk vanwege verdere reisbeperkingen in de strijd tegen de pandemie.

Philips steeg 2,3 procent in de Amsterdamse hoofdindex. Het medisch technologiebedrijf wist in het coronajaar 2020 te groeien door een sterke vraag naar ziekenhuisapparatuur. In het slotkwartaal versnelde de groei, waardoor ook voor het hele jaar de omzet en winst stegen. Dankzij een sterk orderboek ziet Philips ook het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet. In 2021 verwacht het bedrijf opnieuw groei van de omzet en winst.

Ook supermarktbedrijf Ahold Delhaize, levensmiddelenconcern Unilever en techinvesteerder Prosus eindigden in de plus bij de grote bedrijven aan het Damrak. Ze wonnen tot 3,6 procent. Prosus profiteerde onder meer van een forse koerswinst van het Chinese technologieconcern Tencent in Hongkong, waarin het een groot belang heeft. Financiƫle fondsen als Aegon, ABN AMRO en ING waren juist uit de gratie bij beleggers, met minnen tot 4,5 procent.

Dit alles zorgde ervoor dat de AEX-index op Beursplein 5 met een verlies van 0,4 procent de handel uitging, op 658,24 punten. De MidKap daalde 1,4 procent tot 967,15 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 1,7 procent.

Luchtvaartmaatschappijen gingen verder omlaag na de zware koersverliezen op vrijdag. De Amerikaanse president Joe Biden zal naar verwachting de reisbeperkingen voor Europeanen verlengen. Voormalig president Donald Trump had eerder besloten het inreisverbod vanaf 26 januari op te heffen. Air France-KLM zakte ruim 3 procent in Amsterdam en het moederbedrijf van British Airways verloor bijna 8 procent in Londen.

De euro was 1,2138 dollar waard, tegen 1,2177 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie minder op 52,25 dollar. Brentolie klom 0,1 procent in prijs tot 55,48 dollar per vat.