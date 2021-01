Techbedrijven winnen op verdeeld Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag verdeeld de handel uitgegaan. Techbedrijven waren daarbij duidelijk in trek op de beurzen in New York. Beleggers op Wall Street zetten onder meer Apple en Tesla hoger. Daarmee probeerden ze zich voor te bereiden op de kwartaalcijfers die de ondernemingen later deze week publiceren, door alvast wat aandelen bij te kopen. Er staan deze week heel wat bedrijfsresultaten op het programma. Verder hielden de financiële markten de ontwikkelingen rond het coronavirus in de gaten.

De Dow-Jonesindex sloot met een min van 0,1 procent op 30.960,00 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,4 procent tot 3855,36 punten. Techbeurs Nasdaq dikte 0,7 procent aan tot 13.635,99 punten.

Techbedrijven als Microsoft, Facebook, Apple en Tesla wonnen tot 4 procent. De verwachtingen voor de kwartaalcijfers zijn hooggespannen. Analisten denken dat Apple afgelopen periode voor het eerst meer dan 100 miljard omzet heeft gedraaid.

Daarnaast stond computerspelletjesverkoper GameStop in de schijnwerpers. Dat bedrijf kreeg er ruim 18 procent aan beurswaarde bij. Het aandeel zat afgelopen dagen al flink in de lift, vanwege speculatie bij handelaren dat de relatief kleine onderneming wel eens zou kunnen uitgroeien tot een bedrijf van Amazon-achtige proporties.

Verder ging de aandacht naar bioscoopconcern AMC. Dat aandeel ging zo’n 26 procent omhoog. Het bedrijf is het namelijk gelukt om nieuwe financiële middelen te vinden om voorlopig de coronacrisis door te komen.

Moderna won op zijn beurt meer dan 12 procent. Het coronavaccin van Moderna werkt volgens de farmaceut ook tegen de Britse en de Zuid-Afrikaanse varianten van het coronavirus. Het bedrijf concludeert dat na de eerste onderzoeken. De proefpersonen die het vaccin hebben gekregen, maken afweerstoffen aan die ook de beide mutaties te lijf kunnen gaan.

De euro was 1,2142 dollar waard, tegen 1,2138 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent meer op 52,77 dollar. Brentolie klom 0,8 procent in prijs tot 55,87 dollar per vat.