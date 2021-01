‘Verdere groei ongelijkheid inkomen door coronapandemie’

De inkomensongelijkheid in de wereld neemt als gevolg van de coronapandemie toe. Dat concludeert Oxfam Novib in een jaarlijks rapport over economische ongelijkheid. Volgens de organisatie zorgt de pandemie voor “de ergste banencrisis in meer dan negentig jaar”. Zo hebben “honderden miljoenen mensen” weinig of geen werk en worden ze geconfronteerd met armoede en honger.

Vrouwen worden door de coronacrisis het hardst getroffen, schrijft Oxfam, omdat zij meer dan mannen laagbetaalde en onzekere beroepen hebben, zoals de zorg. Deze beroepen worden door de pandemie het hardst geraakt. Volgens het rapport is de zorg essentieel maar ondergewaardeerd en slechtbetaald werk, waar een groter risico is om in aanraking te komen met het coronavirus. Het merendeel van de beroepsbevolking dat wereldwijd in de zorg werkt is daarnaast vrouw, aldus het rapport, dat honderden economen uit tientallen landen bevroeg.

Mensen in ontwikkelingslanden zijn verder nog meer de dupe van de coronapandemie, omdat er wereldwijd een tekort is aan en een oneerlijke verdeling van coronavaccins. Zo hebben bepaalde landen hogere infectie- en sterftecijfers in de armere gebieden en onder minderbedeelde groepen. Niet alleen landen zoals India hebben daarmee te maken, maar ook Frankrijk, Spanje en Engeland.

Oxfam vindt dat rijkere landen meer moeten doen tegen economische ongelijkheid en pleit bijvoorbeeld opnieuw voor de aanpak van internationale belastingontwijking door multinationals in bijvoorbeeld Nederland. Een tijdelijke belasting op winsten die 32 multinationals tijdens de pandemie hebben gemaakt, had 104 miljard dollar kunnen opleveren, berekende Oxfam. Daarmee hadden werkloosheidsuitkeringen betaald kunnen worden, evenals financiƫle steun voor kinderen en ouderen in landen met een midden- of laag inkomen.