IMF komt met nieuwe economische ramingen voor wereldeconomie

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) komt weer met nieuwe economische ramingen voor de wereldeconomie. Waarschijnlijk is het beeld iets minder somber dan het fonds in oktober nog schetste. Maar de grote vraag is wel in hoeverre in de nieuwe becijfering rekening is gehouden met de steeds strengere lockdownmaatregelen in veel Europese landen. Die zitten het economisch herstel momenteel in de weg.

IMF-topvrouw Kristalina Georgieva hintte onlangs al op lichte opwaartse bijstellingen van de eerdere voorspellingen. Dat is dan vooral te danken aan de vele positieve economische cijfers die afgelopen maanden zijn verschenen over het derde kwartaal van vorig jaar, toen veel landen herstelden van de eerste coronalockdowns. Ook zijn recent veel landen begonnen met het vaccineren van hun bevolking tegen het coronavirus.

De organisatie uit Washington ging er in de vorige ramingen nog vanuit dat de mondiale economie in 2020 een klap zou krijgen van 4,4 procent. En in 2021 zou er dan weer 5,2 procent herstel mogelijk zijn. “Deze crisis is nog lang niet voorbij”, benadrukte IMF-hoofdeconoom Gita Gopinath toen. Ze vreesde tevens dat er in heel 2020 bijna 90 miljoen mensen in extreme armoede terecht zouden komen.