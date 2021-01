Uitzendbranche heeft flink te lijden onder de coronacrisis

De uitzendbranche heeft stevig te lijden onder de coronacrisis. Volgens de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is het totaal aantal uitzenduren vorig jaar met 14 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Dat resulteerde ook in een totale omzetdaling van 9 procent. In 2020 waren er drie werkbare dagen meer dan in 2019. Daarvoor is een correctie toegepast.

In de administratieve sector was in crisisjaar 2020 sprake van een daling van 17 procent in uren. Daarbij zakte de omzet met 11 procent in. In de industrie werden uitzendkrachten 10 procent minder ingezet. De daling van het aantal uren met een tiende resulteerde in een omzetdaling van 4 procent. De technische sector werd het hardst geraakt door de crisis. De daling van het aantal uren was 29 procent. Daarbij zakte de omzet met 22 procent in op jaarbasis.

In periode 13, die liep van 30 november tot en met 31 december, daalde het aantal uren van de uitzendbranche met 4 procent en steeg de omzet met 2 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.

In de administratieve sector namen uren en omzet in de slotweken van 2020 op jaarbasis toe. Verder was de situatie in de industrie met 4 procent minder uren, maar 2 procent minder omzet iets rooskleuriger dan over het hele jaar gemiddeld.

In de technische sector bleef de situatie penibel. Het aantal gewerkte uren lag in het slot van crisisjaar 2020 eveneens 29 procent lager dan een jaar eerder. De omzet daalde met 19 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.