Wall Street omlaag in afwachting van resultaten grote bedrijven

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine minnen gesloten. Beleggers op Wall Street wachtten op cijfers van een aantal grote bedrijven zoals softwaremaker Microsoft en koffieketen Starbucks. Ook verwerkten ze resultaten van industrieel concern General Electric (GE) en creditcardbedrijf American Express.

De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent lager op 30.937,04 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd 0,2 procent lager gezet op 3849,62 punten. Techbeurs Nasdaq daalde tenslotte 0,1 procent tot 13.626,07 punten.

Behalve Microsoft (plus 1,2 procent) en Starbucks (plus 1,2 procent) keken beleggers ook uit naar updates van chipmakers Texas Instruments en Advanced Micro Devices (AMD). Texas Instruments verloor in de aanloop naar die cijfers 0,8 procent, AMD dikte juist 0,6 procent aan.

GE voorspelde een flink hogere toestroom van cash vanuit zijn industrietak voor dit jaar. Het nieuws werd verwelkomd met een koersstijging van 2,7 procent. In het voorbije kwartaal had het bedrijf nog te kampen met teruglopende inkomsten bij zijn tak voor luchtvaart, maar stegen de orders voor apparatuur voor gas en hernieuwbare energie.

De coronacrisis laat ook zijn sporen na op financiƫle resultaten van creditcardmaatschappijen, zoals die van American Express, zo bleek bij de publicatie van de jaarcijfers. De opbrengsten vielen op jaarbasis 18 procent lager uit, terwijl de winst met 15 procent inzakte. Het aandeel American Express sloot ruim 4 procent lager.

Een ander industrieel conglomeraat, 3M, steeg 3,3 procent. Het bedrijf profiteerde door de coronapandemie het afgelopen jaar van de toegenomen vraag naar beschermingsmiddelen en verscheepte 2 miljard mondmaskers en ademhalingsmaskers.

Het Amerikaanse medische bedrijf Johnson & Johnson (J&J) sloot het jaar af met een omzet van bijna 82,6 miljard dollar, wat een stijging met 0,6 procent op jaarbasis betekende. De winst viel met 14,7 miljard dollar bijna 3 procent lager uit dan een jaar eerder. J&J verwacht volgende week de resultaten van tests met zijn coronavaccin te kunnen presenteren. Het aandeel steeg 2,7 procent.

De euro was 1,2166 dollar waard tegen 1,2152 dollar bij de slotbel in Europa. Amerikaanse olie werd 0,5 procent minder waard en verruilde voor 52,51 dollar per vat van eigenaar. Brent-olie werd 0,1 procent goedkoper op 55,82 dollar per vat.