‘WeTransfer dit voorjaar naar het Damrak’

Bestandenverstuurdienst WeTransfer maakt mogelijk dit voorjaar, in april of mei, zijn debuut op de beurs in Amsterdam. De Nederlandse techonderneming zou met verschillende banken, waaronder ABN AMRO, aan de beursplannen werken. Dat zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. Een woordvoerder van WeTransfer was niet direct bereikbaar voor commentaar.

WeTransfer, dat zich specialiseert in het delen van grote bestanden online, lijkt te profiteren van het vele thuiswerken door de coronacrisis. Daarbij zou de onderneming ook de techhonger van beleggers willen stillen. Door de coronacrisis rijzen de waarderingen van techfondsen de pan uit.

Het Amsterdamse bedrijf, dat ook een onlinepresentatie-app heeft, liet al in 2018 weten binnen enkele jaren naar de beurs te willen. Topman Gordon Willoughby gaf toen aan beleggers van het eerste uur de kans te willen geven hun belang te verzilveren. De keuze voor Amsterdam komt deels vanwege de oorsprong van het bedrijf. Ook staat de Amsterdamse beurs steeds meer internationaal op de kaart, wat een notering op het Damrak aantrekkelijk zou maken voor WeTranfer.

WeTransfer maakte eerder bekend met andere diensten voor de creatieve sector te willen blijven groeien. Ook moet WeTransfer groter worden in de Verenigde Staten, aangezien dat land ’s werelds grootste markt voor onlineadvertenties is.

Een aantal Europese techbedrijven heeft plannen voor een beursgang eerder al versneld. Zo zijn bijvoorbeeld het Duitse e-commercebedrijf Auto1 en de Britse onlinewenskaartenwinkel Moonpig bezig met de afronding van de beursplannen. De verwachting is verder dat Deliveroo, Darktrace, Trustly, Transferwise en Allfunds later dit jaar ook hun opwachting op de beurs zullen maken.