Boeing 737 MAX weer toegestaan in Europees luchtruim

De gewraakte Boeings van het type 737 MAX, die bijna twee jaar om veiligheidsredenen aan de grond bleven, staan voor een terugkeer in het Europese luchtruim. De Europese luchtvaartautoriteit EASA stelt na een uitgebreide analyse dat het vliegtuig veilig weer in dienst kan worden genomen.

Door crashes met 737 MAX-toestellen in Indonesiƫ en Ethiopiƫ kwamen in totaal 346 mensen om het leven. Na het tweede ongeluk, in maart 2019, werden vluchten met het toestel wereldwijd verboden. Later bleek dat de rampen werden veroorzaakt door een falend veiligheidssysteem, dat de neus van de vliegtuigen telkens naar beneden drukte. Dat mankement is verholpen met een update van de software.

Later kreeg ook de Amerikaanse toezichthouder FAA scherpe kritiek, omdat de instantie Boeing onvoldoende controleerde en zo de veiligheid van reizigers niet kon garanderen.

De Verenigde Staten en BraziliĆ« schrapten het vliegverbod in november vorig jaar. In Canada mogen de toestellen vanaf vorige week weer vliegen. De EASA had in november al gezegd de Europese toelating “vanaf midden januari” te verwachten.

Het kan overigens nog wel nog even duren alvorens de toestellen weer passagiers mee zullen nemen, aldus de EASA. Eerst moet namelijk nog aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moeten er software-updates worden uitgevoerd, moeten de piloten een opleiding krijgen en moet er met elk toestel een testvlucht worden uitgevoerd zonder passagiers.

In Nederland heeft touroperator TUI het toestel in zijn vloot. Voorafgaand aan de twee rampen was de 737 MAX een van de bestverkopende vliegtuigen van het Amerikaanse Boeing.