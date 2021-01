KPN opent boeken voor slotkwartaal coronajaar 2020

Telecomconcern KPN presenteert woensdag zijn resultaten over het vierde kwartaal en heel 2020. Dan wordt duidelijk of het telecombedrijf nog steeds tegenwind blijft voelen door de coronacrisis. In het derde kwartaal bleken bedrijven terughoudender te zijn met uitgaven voor telecomdiensten. Over de eerste negen maanden van 2020 en in het derde kwartaal gingen de opbrengsten dan ook omlaag. Daar staat tegenover dat voor al het thuiswerken veel dataverkeer nodig is.

Grote verrassingen worden evenwel niet verwacht. KPN heeft bij de cijfers over het derde kwartaal al uitgebreide verwachtingen uitgesproken waarbij het bedrijf positiever was over de winstgevendheid voor heel 2020. Het bedrijf rekent op een bedrijfsresultaat van 2,3 miljard dollar over heel vorig jaar. In het vierde kwartaal rekenen analisten op een bedrijfsresultaat van 565 miljoen euro op een omzet van 1,3 miljard euro.

Ook de verwachtingen voor de middellange termijn zijn al bekend. In november hield het telecomconcern namelijk nog een investeerdersdag waarbij de strategie en doelen voor die periode uit de doeken werden gedaan.

De telecommarkt in Nederland is wel in beweging. Zo zou KPN in de belangstelling staan van investeerder EQT al is de geruchtenstroom daarover al enige tijd opgedroogd. Concurrent T-Mobile zou door moederbedrijf Deutsche Telekom in de verkoop zijn gezet. Ook daar zijn investeerders de verwachte geïnteresseerden.