Ondernemers blij dat schade door relschoppers wordt opgevangen

Ondernemers zijn blij dat winkeliers die schade hebben opgelopen door de rellen van de afgelopen dagen kunnen aankloppen voor een schadevergoeding. Verzekerde ondernemers kunnen dat doen bij hun verzekeraar en onverzekerde winkeliers kunnen een beroep doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven, heeft minister van Financiën Wopke Hoekstra gezegd.

“We hebben meteen aangegeven dat geen ondernemer hier zelf voor moet opdraaien. Ze hebben het al zwaar genoeg door de coronacrisis”, zegt een woordvoerder van werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. “Een pluim voor het kabinet dat ze ondernemers zo snel duidelijkheid geven.”

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) is blij met de regeling van het kabinet. “Supermarkten hebben veel schade geleden door vandalisme en vernielingen”, zegt een woordvoerster. “Daar waar de verzekering niet dekt maken de supermarkten graag gebruik van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.”

Ook de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) is tevreden. “Dit voorkomt discussies met verzekeringsmaatschappijen”, zegt directeur Eus Peters. Hij hoopt wel dat ook het eigen risico van ondernemers wordt vergoed. “Dat kan oplopen tot wel 10.000 euro.” Het Verbond van Verzekeraars gaat ervan uit dat het eigen risico wordt vergoed door het schadefonds, omdat Hoekstra heeft gezegd dat schade door relschoppers volledig wordt opgevangen.

Het geld moet uiteindelijk komen van de relschoppers zelf, vindt het kabinet. Het verhalen van de schade zal via strafrechtelijke en civielrechtelijke procedures moeten, legt Hoekstra uit. “Maar iedereen is erop gebrand om dit tot op de laatste cent te verhalen.”

“Iedereen wil het liefste dat relschoppers voor de schade gaan opdraaien, dat is alleen enorm complex”, zei een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars op NPO Radio 5. Verzekeraars kunnen zich niet voegen in een rechtszaak en kunnen ook geen gegevens van relschoppers krijgen van bijvoorbeeld de politie, vanwege privacywetgeving. Bovendien is het bij dit soort zaken heel moeilijk om aan te tonen wie welke schade heeft veroorzaakt.