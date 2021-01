Productie coronavaccin Pfizer weer terug op volle toeren

De productie van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech ligt weer op schema. De Pfizer-fabriek in het Belgische Puurs schakelde tot schrik van velen twee weken geleden even terug maar draait nu weer op volle toeren, laat de fabrikant weten.

Het vaccin van de Amerikaanse geneesmiddelenreus en het Duitse biotechbedrijf is het eerste dat door de Europese Unie werd goedgekeurd. Toen Pfizer aankondigde de productie tijdelijk terug te schroeven, baarde dat veel EU-landen zorgen. Maar dat was nodig om vervolgens juist extra vaccins te kunnen maken, stelde het bedrijf.

De fabriek is zoals beloofd nog dezelfde maand weer helemaal in bedrijf, laat Pfizer weten. En “de impact was minimaal: we hebben vorige week uiteindelijk 8 procent minder doses geleverd dan vooraf gepland”.