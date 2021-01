Staatsschuld stijgt verder door corona en aanpak toeslagenaffaire

De staatsschuld neemt door extra uitgaven aan onder meer de coronacrisis verder toe en overschrijdt dit jaar waarschijnlijk de norm die de eurolanden met elkaar hebben afgesproken. Dat schrijft minister Wopke Hoekstra aan de Tweede Kamer.

Het kabinet kondigde vorige week een extra pakket steunmaatregelen aan voor bedrijven die door de langer durende lockdown in financiƫle problemen zitten. Ook is veel geld uitgetrokken voor compensatie en verbetermaatregelen naar aanleiding van een vernietigend rapport over de toeslagenaffaire.

Waar het kabinet er tot dusver nog van uitging dat de staatsschuld dit jaar vlak onder norm van 60 procent van het bruto binnenlands product (bbp) zou blijven, denkt Hoekstra nu dat die er net boven uitkomt. Hij benadrukt dat het een ruwe schatting betreft en geen nieuwe raming van het Centraal Planbureau (CPB).

Een eventuele overschrijding van het schuldplafond zal overigens geen gevolgen hebben. De landen van de eurozone spraken vorig jaar al af dat de begrotingsregels in verband met de coronacrisis, die de hele muntunie hard treft, voorlopig worden opgeschort.