BAM gaat ziekenhuis bouwen in Engeland

Bouwbedrijf BAM gaat een ziekenhuis bouwen in Salford, een voorstad van het Engelse Manchester. Dat moet in 2023 gereed zijn. Het gehele project, inclusief de bouw, kost de Britse overheid ruim 75 miljoen euro.

Het ziekenhuis krijgt een oppervlakte van 9800 vierkante meter. In het ontwerp zijn onder meer vijf operatiekamers voor spoedeisende hulp en een helikopterplatform opgenomen. BAM is inmiddels gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw.

Het project maakt deel uit van een groter plan van de Britse overheid om verspreid over het land 48 nieuwe ziekenhuizen te realiseren voor 2030. Of BAM nog meer ziekenhuizen gaat realiseren, is vooralsnog niet bekend. BAM lijkt gelet op de eerder afgesloten raamwerkovereenkomst een streepje voor te hebben, omdat het bouwbedrijf nu al tot een van de geselecteerde partijen behoort.

Een woordvoerder van BAM geeft aan dat de bouwer kan bogen op ervaringen met het realiseren van ziekenhuizen. Per opdracht moet worden bekeken of BAM mee zal dingen.