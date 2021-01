Crisis zadelt Sligro op met verlies van tientallen miljoenen

Groothandelsbedrijf Sligro heeft crisisjaar 2020 afgesloten met een verlies van 70 miljoen euro, meldt het in zijn handelsupdate. Door de crisis boekte de keten veel minder omzet. Daarnaast drukte de eerdere afschrijving op Belgische activiteiten van 60 miljoen euro op het resultaat. Zonder dat effect was sprake van een tekort van 14 miljoen euro.

Topman Koen Slippens legt uit dat de afzetmarkten van Sligro geraakt werden door de maatregelen om het coronavirus in te dammen. Naast de horeca gaat het dan ook om leveringen aan sportverenigingen, stadions, dagrecreatie, bedrijfscatering en evenementen. Zoals al bekend was, zakte de omzet daardoor met bijna een vijfde tot 1,9 miljard euro.

Ook dit jaar zal volgens Slippens nog voor een belangrijk deel gedomineerd worden door de gevolgen van het coronavirus. Daarbij wordt wel gerekend op een stapsgewijs herstel. Volgens de topman kan dit snel gaan op het moment dat de horeca weer open mag. Het moet volgens hem in de loop van het jaar mogelijk worden om qua omzet in de buurt te komen van de niveaus van voor de crisis.

Om de crisis het hoofd te bieden sneed Sligro diep in de kosten. Zo was het bedrijf 45 miljoen euro minder kwijt aan personeelskosten, vooral door ingrepen in de flexibele schil en het beperkt invullen van vacatures. Verder maakte Sligro gebruik van steunmaatregelen. Zo kreeg het bedrijf 22 miljoen euro aan loonsubsidies in Nederland. In Belgiƫ was een soortgelijke regeling goed voor 4 miljoen euro steun.

De logistieke kosten namen met 26 miljoen euro af. Wel was het transport minder effectief dan een jaar eerder. Daarnaast sneed Sligro in zijn marketingbudgetten en stelde het bedrijf bepaalde investeringen uit.

Sligro waagt zich niet aan voorspellingen voor dit jaar, omdat het herstel hand in hand gaat met de crisis. Het herstel van de omzet is daarbij bepalend voor de ontwikkeling van het resultaat. Omdat er nog veel onduidelijkheid is, is het volgens Sligro niet mogelijk om een inschatting te maken.