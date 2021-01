‘ECB zal alles inzetten wat nodig is om inflatie aan te jagen’

De Europese Centrale Bank (ECB) is bereid alle instrumenten in te zetten die nodig zijn om de inflatie te stimuleren. Daarnaast houdt de toezichthouder de waardestijging van de euro nauwlettend in de gaten. Dat heeft het hoofd van de Finse centrale bank Olli Rehn gezegd in een interview met Bloomberg TV. Rehn merkte op dat enkele van zijn collega’s in het ECB-bestuur, onder wie Klaas Knot van De Nederlandsche Bank, de mogelijkheid opperden om de rente te verlagen.

De ECB breidde in december zijn stimuleringspakket voor de pandemie uit. ECB-president Christine Lagarde hield vol dat het herstel van de eurozone op schema ligt. Evengoed zorgen de trage uitrol van de vaccinaties en de voortdurende lockdowns voor nog meer onzekerheid. Rehn beschreef de inflatievooruitzichten voor de regio als te laag.

De inflatie in de eurozone bedraagt momenteel min 0,3 procent, terwijl het doel op middellange termijn iets minder dan 2 procent is. De sterke stijging van de euro in het afgelopen jaar is een van de factoren die de prijzen drukt. Dat is onder andere bij de import te merken.

Rehn wilde niet speculeren over welke instrumenten in de “monetaire gereedschapskist” moeten worden ingezet. “Ik wil alleen benadrukken dat we inderdaad bereid zijn om al onze instrumenten te gebruiken als dat nodig is.”

Rehn benadrukte ook dat de inflatiedoelstelling van de ECB moet worden gewijzigd in een duidelijke “symmetrische doelstelling” van 2 procent. Dat zou volgens helpen om de geldontwaarding aan te jagen na jaren waarin de inflatie hardnekkig te laag bleef ondanks biljoenen euro’s aan monetaire stimuleringsmaatregelen.