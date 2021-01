GameStop onderuit op Wall Street na Reddit-rally

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winsten gesloten. De nieuwsstroom op Wall Street werd beheerst door de bedrijven waar activistische ‘Reddit-beleggers’ zich achter hadden geschaard. Deze bedrijven, waaronder winkelketen GameStop en bioscoopketen AMC, gingen hard onderuit nadat populaire beleggingsplatforms de handel in deze aandelen hadden beperkt.

Onder andere de beleggersapp Robinhood gaf aan dat beleggers hun posities in bedrijven als GameStop en AMC niet meer konden uitbouwen. Die twee bedrijven, die eerder deze week nog een bizarre koerssprong maakten, werden in één handelssessie ruim 44 procent en bijna 57 procent minder waard.

Particuliere beleggers hebben zich op het internetforum Reddit verenigd om professionele beleggers die speculeren op een koersdaling, zogeheten shortsellers, op te zadelen met forse verliezen. Door massaal aandelen bij te kopen zorgden ze voor flinke stijgingen van aandelen waar normaal gesproken verliezen voor worden verwacht.

De belangrijkste graadmeters voor Wall Street herstelden iets van de forse verliezen op woensdag. De Dow-Jonesindex ging 1 procent omhoog tot 30.606,36 punten en ook de brede S&P 500 steeg 1 procent tot 3.787,38 punten. Techgraadmeter Nasdaq won 0,5 procent tot 13.337,16 punten.

Naast de gekte rond GameStop was de blik ook gericht op grote techbedrijven. Apple meldde voor het eerst in zijn geschiedenis een kwartaalomzet van boven de 100 miljard dollar, geholpen door zijn goed verkopende iPhone 12. Het bedrijf zakte desondanks 3,5 procent.

Facebook zakte 2,6 procent. Het socialmediabedrijf voerde dankzij toegenomen advertentie-inkomsten de opbrengsten met 22 procent op, maar waarschuwde voor strengere privacyregels voor zijn app binnen het besturingssysteem van Apple.

De maker van elektrische auto’s Tesla verloor 3,3 procent, ondanks de eerste jaarwinst die het bedrijf van Elon Musk kon presenteren. Analisten hadden op een hogere winstgevendheid gerekend en de productiedoelstellingen voor 2021 zouden te vaag zijn gebleven.

De euro was 1.2120 dollar waard, tegenover 1,2104 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent minder waard op 52,77 dollar. Brentolie verloor 0,6 procent tot 55,50 dollar per vat.