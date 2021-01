Nikkei flink lager na verkoopgolf op Wall Street

De aandelenbeurs in Japan is donderdag flink lager gesloten. Ook de andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten stevige minnen zien. Beleggers verwerkten de verkoopgolf op Wall Street, waar de stemming werd gedrukt door de opmerkingen van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell dat de economische vooruitzichten erg onzeker zijn.

De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) hield woensdag zoals verwacht de rente en het opkoopprogramma voor obligaties ongewijzigd. In een toelichting zei Powell echter dat het economisch herstel van de coronacrisis aan het afzwakken is door het stijgende aantal besmettingen en nieuwe lockdowns. Volgens het centralebankhoofd zal het tempo van economisch herstel voor een groot deel afhangen van de ontwikkelingen rond het virus en de vaccinatieprogramma’s.

De Nikkei in Tokio eindigde met een min van 1,5 procent op 28.197,42 punten. Vooral de technologiebedrijven werden van de hand gedaan in navolging van de zware koersverliezen in de Amerikaanse techsector. Chipbedrijven als Advantest, Alps Alpine en Renesas Electronics zakten tot 6 procent. Techinvesteerder SoftBank, een zwaargewicht op de Japanse beurs, verloor dik 3 procent.

De Aziatische toeleveranciers van Apple lieten een gemengd beeld zien, ondanks een recordkwartaal van de Amerikaanse iPhone-maker. Het Japanse Murata Manufacturing zakte 4 procent en de Taiwanese chipmaker TSMC verloor 2 procent. LG Display won 1,5 procent in Zuid-Korea.

De Hang Seng-index in Hongkong raakte tussentijds 1,8 procent kwijt. Cathay Pacific kelderde bijna 9 procent in Hongkong. De luchtvaartmaatschappij liet weten geld te willen ophalen met de uitgifte van een converteerbare obligatielening. De hoofdindex in Shanghai verloor 1,5 procent en de Kospi in Seoul leverde 1,6 procent in. De Australische All Ordinaries in Sydney werd 1,9 procent lager gezet.