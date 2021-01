Populaire beleggings-app beperkt handel in GameStop

De onder ‘Reddit-beleggers’ populaire beleggingsapp Robinhood beperkt de handel in bepaalde aandelen die binnen onlinegroepen snel aan populariteit hebben gewonnen. Winkelketen GameStop, dat door samenwerking van particuliere beleggers een bizarre koerssprong maakte, valt onder die aandelen.

Robinhood geeft nu aan dat beleggers die handelen via de app hun posities in onder andere GameStop, BlackBerry, Bed Bath & Beyond en Nokia alleen nog kunnen afbouwen. Dat betekent dat ze niet nog meer aandelen van deze bedrijven bij kunnen kopen. Die maatregel is volgens Robinhood nodig wegens recente heftige koersbewegingen op Amerikaanse beurzen.

Reddit is een populair platform waar gebruikers op pagina’s over een specifiek onderwerp zelf berichten kunnen plaatsen. Op één van die fora werken particuliere beleggers samen om de koersen van bepaalde bedrijven flink op te pompen, door massaal aandelen daarvan te kopen. Het doel is om professionele beleggers die speculeren op koersdalingen, zogeheten shortsellers, een hak te zetten.

De gezamenlijke acties van beleggers op social media zorgden ervoor dat GameStop, een gameketen die nog met fysieke winkels werkt, in één week tijd met 1000 procent omhoog schoot. Ze beschuldigen shortsellers van aasgiergedrag in crisistijd. Ook bioscoopketen AMC en recent American Airlines schoten door dergelijke acties omhoog.

Bedrijven die veel last hebben van de coronacrisis worden regelmatig doelwit van shortsellers. Die lenen dan een aandeel voor een bepaalde tijd, verkopen het en hopen het voor het afgesproken tijdstip voor een lager bedrag terug te kunnen kopen. Soms gaat dit ook gepaard met negatieve rapporten over de bedrijven waar de shortsellers zich op richten.