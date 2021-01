Beleggingsapp Robinhood haalt geld op tegen gekte GameStop

De populaire beleggingsapp Robinhood die momenteel volop in de aandacht staat vanwege de gekte rond de handel in gamewinkelketen GameStop, heeft meer dan 1 miljard dollar aan extra kapitaal opgehaald om zijn financiële positie te versterken. Robinhood zegt verder dat de beperkingen in de handel in aandelen als GameStop weer deels zullen worden opgeheven na grote ophef bij gebruikers van de app en ook de politiek in Washington.

Robinhood besloot donderdag dat zijn klanten niet langer aandelen van GameStop en bepaalde andere bedrijven konden bijkopen na het stormachtige koersverloop van de afgelopen dagen. Daarbij verwees medeoprichter en topman Vlad Tenev naar de kapitaalvereisten waar de app als tussenpersoon voor aandelenhandel aan moet voldoen. Het ongestoord laten doorgaan van de massale inkoop van GameStop-aandelen zou te grote risico’s met zich meebrengen. Met het extra geld kan weer worden voldaan aan die kapitaaleisen.

Het aandeel GameStop kelderde donderdag 44 procent op Wall Street door de handelsbeperkingen van Robinhood. Door die beperkingen konden beleggers alleen nog maar aandelen verkopen, maar niet bijkopen. De koers van GameStop lijkt vrijdag weer een zeer sterke sprong te gaan maken, door het nieuws dat de beperkingen deels opgeheven worden.

Via Robinhood en andere beleggingsapps hebben kleine beleggers verenigd op het onlineplatform Reddit de laatste tijd massaal aandelen GameStop en ook bijvoorbeeld bioscoopketen AMC Entertainment gekocht om zo professionele beleggers zoals hedgefondsen die speculeren op een koersdaling, zogeheten shortsellers, op te zadelen met zware verliezen. In een week tijd schoot de koers van GameStop met wel 1000 procent omhoog dankzij de ‘Reddit-beleggers’.