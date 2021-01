DNB: lockdowns zorgen voor verdubbeling spaartegoeden

Door de coronamaatregelen hebben Nederlanders vorig jaar massaal geld opgepot. Omdat het nog amper mogelijk was om bijvoorbeeld uit te gaan of verre reizen te maken, daalden de uitgaven. Huishoudens zetten daardoor bijna 42 miljard euro op hun betaal- of spaarrekening. Dat is een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder, meldt De Nederlandsche Bank (DNB).

Volgens DNB is de toename van de spaar- en betaaltegoeden “exceptioneel”. Niet alleen het beperkte aantal mogelijkheden om geld te laten rollen speelde daarbij mee. De inkomens van veel huishoudens bleven dankzij steunmaatregelen van de overheid op peil in crisistijd. Tegelijkertijd wilden meer Nederlanders genoeg geld achter de hand houden voor het geval dat de recessie hun eigen financiĆ«n toch zou schaden.

Dat de coronacrisis een grote rol speelde in het spaargedrag, maakt DNB ook op uit het verloop van de inleg op spaarrekeningen. Normaal gesproken wordt er in de tweede helft van het jaar, door vakanties, kerstinkopen of extra hypotheekaflossingen, meer geld opgenomen van spaarrekeningen dan dat er wordt ingelegd. In crisisjaar 2020 kwam er met uitzondering van december in de gehele tweede jaarhelft juist meer geld bij op spaarrekeningen van Nederlanders.