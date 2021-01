Just Eat Takeaway en WDP positieve uitschieters op rood Damrak

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en vastgoedfonds WDP waren vrijdag de positieve uitschieters op het Damrak. Daarbij was de algehele teneur in Europa negatief door zorgen over de leveringen van coronavaccins. Beleggers verwerkten verder een grote reeks aan bedrijfsresultaten en hielden ook hun blik gericht op de beursgekte in de Verenigde Staten, waar kleine beleggers zich via social media achter bepaalde fondsen hebben geschaard.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot de laatste sessie van januari met een verlies van 1,8 procent op 637,11 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 961,37 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot krap 2 procent.

Just Eat Takeaway was koploper in de AEX met een winst van 3,5 procent. Van de maaltijdbezorgers is bekend dat deze goede zaken doen in tijden van lockdowns. In de MidKap was WDP de uitschieter met een winst van 4,4 procent. De logistiek vastgoedbelegger lijkt ook van de crisis te profiteren. Doordat de crisis een run op onlinewinkelen heeft veroorzaakt, heeft het bedrijf zijn groeiverwachtingen naar boven toe bijgesteld.

PostNL won 2,8 procent. Het postbedrijf rondde de verkoop van zijn belang in het Italiaanse Nexive af. Die deal levert PostNL 30 miljoen euro bij het eigen vermogen op.

AkzoNobel daalde bij de hoofdfondsen 0,3 procent. Het verfconcern heeft een bindend bod van 1,4 miljard euro uitgebracht op zijn Finse branchegenoot Tikkurila. Met het bod ontketent het bedrijf een overnamestrijd met het Amerikaanse PPG.

Verder ging de aandacht in Amsterdam uit naar Signify (min 3,5 procent). Het verlichtingsbedrijf boekte afgelopen kwartaal meer winst, maar verwacht nog lang last te hebben van de effecten van de coronacrisis. Donderdag werd al bekend dat de voormalige lichttak van Philips wereldwijd meer dan 700 banen gaat schrappen, waarvan 250 in Nederland.

Ericsson dikte bijna 8 procent aan in Stockholm. De Zweedse maker van telecomapparatuur presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht, dankzij sterke verkoop van apparatuur voor het nieuwe mobiele 5G-netwerk. Ook profiteerde het bedrijf van het verbod in veel landen op het gebruik van apparatuur van de Chinese concurrent Huawei.

SSAB steeg 4,5 procent. Het Zweedse staalbedrijf heeft zich teruggetrokken uit de overnamegesprekken rond het hoogovencomplex van Tata Steel in IJmuiden. Kledingketen H&M verloor dik 5 procent. De Zweden waarschuwden opnieuw voor mindere resultaten in het lopende kwartaal.

De euro was 1,2143 dollar waard, tegen 1,2122 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 52,41 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 55,36 dollar per vat.