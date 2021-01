‘Personeel Tata Steel IJmuiden teleurgesteld over afhaken Zweden’

Het personeel van Tata Steel IJmuiden is teleurgesteld dat een overname van het hoogovencomplex door het Zweedse bedrijf SSAB niet doorgaat. Dat laat vakbond FNV weten. Volgens SSAB wogen de te behalen voordelen van een deal uiteindelijk toch niet op tegen de kosten en investeringen, die nodig zouden zijn geweest om te verduurzamen.

De Nederlandse vakbonden vinden het jammer dat de partijen niet tot een akkoord zijn gekomen. “We dachten dat het een kansrijke situatie was, omdat zij behoorlijk op de vergroening zitten”, zegt FNV-bestuurder Roel Berghuis. Dat het duur en ingewikkeld is om de staalfabrieken te verduurzamen snappen de bonden. “Mede daarom hebben we vorig jaar ook gestaakt. We wilden dat Tata Steel met een plan kwam voor de toekomst”, aldus Berghuis.

Nu de partijen er niet zijn uitgekomen zorgt dat voor de vestiging in IJmuiden voor nieuwe onzekerheid. De overname door SSAB zou de Nederlandse staalactiviteiten eindelijk voorgoed verlossen van het zwaar verlieslatende Britse deel van Tata Steel. Voormalig minister Eric Wiebes van Economische Zaken stelde eerder ook dat de deal hem wel aantrekkelijk leek.

CNV-bestuurder Peter Böeseken wil van Tata Steel snel weten of er een “plan B” is nu de overname is afgeketst. De vakbonden hopen in ieder geval dat het loskoppelen van het Britse deel van het bedrijf gewoon doorgaat. “Dan wordt het Nederlandse deel van het bedrijf slagvaardiger”, aldus FNV.