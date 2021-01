Zweden zien af van overname hoogovencomplex Tata Steel IJmuiden

Het hoogovencomplex van Tata Steel in IJmuiden gaat toch niet over in Zweedse handen. Staalbedrijf SSAB heeft zich teruggetrokken uit de overnamegesprekken. Volgens de Zweden wogen de te behalen voordelen van de deal uiteindelijk toch niet op tegen de kosten en investeringen die nodig zouden zijn geweest.

Onlangs waren er al geruchten dat de gesprekken tussen Tata Steel en SSAB niet echt wilden vlotten. Twee grote aandeelhouders van SSAB zouden zich tegen de overnameplannen hebben gekeerd.

Tata Steel Nederland telt in totaal 13.000 tot 14.000 medewerkers. Die werken niet allemaal in IJmuiden. Elders in het land heeft het bedrijf ook nog vestigingen. Ook andere Tata-locaties op het Europese vasteland horen bij de Nederlandse tak, waarin SSAB geïnteresseerd was.