British Airways test digitaal gezondheidspaspoort

De Britse luchtvaartmaatschappij British Airways start begin februari met het gebruik van een digitaal gezondheidspaspoort dat reizigers op hun mobiele telefoon kunnen downloaden. De app, VeriFLY, controleert ingevoerde coronatestresultaten en bewaart deze en andere reisdocumenten. De vliegmaatschappij test de app op alle vluchten tussen Londen en de Verenigde Staten. Het bedrijf werkt hiervoor samen met de Amerikaanse vliegmaatschappij American Airlines.

De app is ontworpen om mensen op hun gemak te stellen bij vliegreizen, zegt het bedrijf in een verklaring. In de app kunnen reizigers hun reisinformatie invoegen, evenals een negatieve coronatestuitslag. De app controleert vervolgens of de testuitslag overeenkomt met de vereisten van het land waar je naartoe reist en geeft een melding of je mag reizen of niet.

Volgens British Airways-topman Sean Doyle is het van belang dat hoewel er nu nog reisrestricties zijn, de maatschappij zich inzet voor mensen die wel mogen vliegen. Ook wil de maatschappij hiermee klanten voorbereiden op “toekomstige wereldwijde vereisten als de wereld heropent”.

De app, waarmee de luchtvaartmaatschappij vanaf 4 februari start, is niet verplicht voor consumenten. In de Verenigde Staten gebruikten internationale klanten van American Airlines de app al sinds november voor selecte bestemmingen. Sinds kort kan de app voor alle bestemmingen van American Airlines gebruikt worden. Op een later moment kunnen reizigers vanuit de Verenigde Staten die naar het Verenigd Koninkrijk vliegen ook gebruik maken van de app.