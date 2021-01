‘Nederlanders kopen 1,2 miljoen e-bikes in 2021’

Bijna een op de tien volwassen Nederlanders verwacht binnen een jaar een e-bike te kopen. Daarmee zouden naar verwachting 1,2 miljoen e-bikes verkocht worden in 2021, meldt onderzoeksbureau Multiscope. Dat ondervroeg voor een grootschalig onderzoek naar elektrische fietsen duizenden Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Het merendeel van de elektrische fietsen zal een stadsfiets zijn. Mensen willen volgens het onderzoek vooral een e-bike aanschaffen vanwege het gemak, daarna volgen minder fysieke belasting en snelheid. 15 procent van de ondervraagden zegt een e-bike te willen vanwege het milieu. Ruim een derde van de e-bikes zal voor zakelijk gebruik zijn, zoals woon-werkverkeer, het merendeel van de ondervraagden wil in de vrije tijd elektrisch fietsen.

Van alle e-bikes in Nederland zijn bijna vier op de vijf ‘gewone’ stadsfietsen. De wat sportievere e-bike is daarna het populairst. Daarna volgen de elektrische bakfietsen, mountainbikes en de zogenaamde Speed Pedelecs, die extra snel kunnen.

De verkoop van elektrische fietsen groeit al een aantal jaar op rij. In 2019 werd een recordaantal van 420.000 nieuwe e-bikes verkocht in Nederland. Dat waren er toen 2,6 procent meer dan het jaar ervoor, volgde uit cijfers van brancheorganisatie BOVAG. Ook het afgelopen jaar werden veel e-bikes verkocht. In de eerste vijf maanden van 2020 werden 149.000 e-bikes afgezet, 12 procent meer dan een jaar eerder, meldde onderzoeksbureau GfK in opdracht van BOVAG.