Coronacrisis zorgt voor snelste stijging staatsschuld sinds 2008

Door de coronacrisis heeft de overheid vorig jaar 43 miljard euro meer uitgeven dan er binnenkwam. Dat zorgde ervoor dat de overheidsschuld opliep naar 379 miljard euro, 42 miljard euro meer dan aan het begin van het jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De laatste keer dat de schuld zo snel toenam was in 2008 tijdens de financiële crisis.

De verschillende maatregelen die het Rijk nam om de crisis te bezweren gingen sinds maart gepaard met flinke kosten. De NOW-regeling om bedrijven te ondersteunen met loonsubsidies zadelde het kabinet op met een rekening van 13 miljard euro die naar uitkeringsinstantie UWV werd overgemaakt.

Verder kostte de regeling om zelfstandigen door de crisis te loodsen, de TOZO-regeling ruim 3 miljard euro. De bonus voor zorgmedewerkers was goed voor 2 miljard euro. Volgens het CBS is 24 miljard euro direct toe te schrijven aan coronagerelateerde kosten. De totale uitgaven lagen vorig jaar 39 miljard euro hoger dan in 2019.

Tegenover de stijgende uitgaven stonden ook lagere inkomsten. Zo werd er 9 miljard euro minder opgehaald met belastingen. Vooral in de maanden april tot en met juli was sprake van een stevige daling. Dit kwam doordat bedrijven voor bepaalde belastingverplichtingen uitstel kregen. Daarnaast zorgden sluitingen in bepaalde sectoren zoals de horeca ervoor dat er minder inkomsten waren.

De grootste daling bij de belastingen was die van de vennootschapsbelasting, waar 5 miljard euro minder mee werd opgehaald. Hier speelt volgens het CBS mee dat naast de uitstelregeling bedrijven ook de mogelijkheid werd geboden om de voorlopige aanslag over 2020 te verlagen.

Gerekend van het begin van de coronacrisis eind februari nam de staatsschuld met 55 miljard euro toe. De schuld van het Rijk lag eind 2020 nog wel onder de piek van begin 2015, toen deze rond de 400 miljard euro bedroeg.