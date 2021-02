Passagiersstroom luchtvaart met 71 procent geslonken

Virusvrees, reisrestricties en andere maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen hebben er vorig jaar voor gezorgd dat de passagiersstroom in de luchtvaart met 71 procent daalde. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) reisden er 23,6 miljoen reizigers van en naar een van de vijf nationale luchthavens in Nederland. Dat was een jaar eerder nog 81,2 miljoen. Het aantal vluchten was met 258.000 ruim de helft minder.

Op Schiphol, de grootste luchthaven van het land, nam het aantal passagiers met bijna 71 procent af tot 20,9 miljoen reizigers. Na Schiphol is Eindhoven de grootste luchthaven. Hier zakte de passagiersstroom met bijna 69 procent in tot 2,1 miljoen passagiers. Verder was in Groningen sprake van een daling met 90 procent. Bij Rotterdam The Hague Airport passeerden bijna 77 procent minder reizigers de terminal en de stroom in Maastricht droogde met dik 81 procent op.

Verder merkt het statistiekbureau op dat op alle luchthavens sprake was van minder volle vliegtuigen. Daarmee daalde het aantal passagiers harder dan het aantal vluchten. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italiƫ waren ook in het coronajaar 2020 de populairste bestemmingen. Buiten de EU ging het om Turkije, Zwitserland en Noorwegen.

Uit de CBS-cijfers blijkt verder dat de vervoerde vracht vorig jaar eveneens lager lag, terwijl het aantal vrachtvluchten toenam. Dit komt doordat passagiersvluchten doorgaans ook een deel van het ruim gebruiken om vracht in te vervoeren. De hoeveelheid door de lucht vervoerde goederen nam in 2020 met 6,2 procent af tot 1,6 miljoen ton. Daarnaast nam het aantal vrachtvluchten met bijna 71 procent toe. Bijna driekwart van de vracht werd vorig jaar met een vrachtvlucht vervoerd. In 2019 was dit nog 59 procent.