‘Afhaal geen oplossing voor autobedrijven en meubelzaken’

De afhaalmogelijkheden die de overheid waarschijnlijk weer mogelijk wil maken voor niet-essentiële winkels, hebben voor autobedrijven en meubelzaken weinig nut. Dat zeggen autobranchevereniging BOVAG en winkeliersvereniging INretail. Volgens hen komt nu “veel kunst- en vliegwerk” bij de verkoop kijken en is het afhalen van producten alleen geen goede oplossing.

De BOVAG wil dat het kabinet toestaat dat zowel proefritten als de verkoop van auto’s op afspraak en op het terrein van de verkoper kan plaatsvinden, laat een woordvoerder van de BOVAG weten. “Een auto kopen is een grotere investering dan een kledingstuk. Online bestellen en afhalen doe je niet met een auto.” Er moet volgens hem ook een contract worden opgesteld en onderhandeld worden. “Dat is lastig om dat allemaal digitaal of telefonisch te laten plaatsvinden. Je wil wel in die auto gezeten hebben. We willen dat consumenten kunnen bellen en naar een showroom kunnen op afspraak.”

Autobedrijven mogen nu alleen open zijn voor reparaties en onderhoud. Tankstations en wasstraten zijn open, showrooms zijn gesloten. Daarnaast kunnen auto’s niet afgehaald worden, maar mogen ze wel thuis afgeleverd worden. Proefritten mogen aan huis of vanaf een openbare plek. En dit alleen met maximaal twee personen en conform de afstands- en hygiënemaatregelen. “Dat zorgt voor grote logistieke uitdagingen. Autoverkopers kunnen nu niet zomaar een alternatief laten zien aan de klant en het kost heel veel tijd.”

Branchevereniging INretail, die naast schoenen- en kledingwinkels ook meubelzaken vertegenwoordigt, zegt dat een deel van de ondernemers zeker geholpen is met de mogelijkheid tot afhaal. Maar afhaal alleen is niet voldoende voor maatwerk zoals een zitbank, eettafel of trouwjurk. “Wil je je oriënteren op een goede bank of eettafel, dan is het afhalen van een bestelling niet de oplossing die daarvoor nodig is.”

De vereniging ziet het liefst dat winkels ook klanten op afspraak mogen helpen. “We hadden al een protocol van 1 klant per 10 vierkante meter bij grote winkels. Dat is goed te organiseren. De echte oplossing is het openstellen van de winkels.”