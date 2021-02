Italiaanse economie in coronajaar bijna 9 procent gekrompen

De Italiaanse economie is in het coronajaar 2020 met 8,9 procent gekrompen. Dat maakte het Italiaanse statistiekbureau Istat bekend in een voorlopige raming. Als gevolg van de lockdowns werd bijvoorbeeld de belangrijke toeristische sector van Italië hard geraakt. Het noorden van het land was een van de eerste plekken in Europa waar het virus om zich heen greep.

In het laatste kwartaal van vorig jaar kromp de economie met 2 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat werd in alle belangrijke sectoren gevoeld, zoals in de landbouw, industrie en in de dienstensector. Het was een nieuwe tegenvaller voor het land, dat relatief zwaar getroffen is door de coronapandemie. Italië telt meer dan 2,5 miljoen besmettingen en ongeveer 85.000 overlijdens. Zondag kwamen er 11.252 besmettingen en 237 sterfgevallen bij.

Sinds maandag mogen inwoners in een groot deel van Italië weer naar andere regio’s met een relatief lage infectiegraad reizen. Daar mogen restaurants en cafés overdag ook weer klanten bedienen.

Het land heeft ook nog te kampen met een politieke crisis. Er wordt gezocht naar steun voor een nieuwe regering omdat premier Conte vorige week zijn ontslag heeft aangeboden. De partijloze jurist raakte de absolute meerderheid in de Italiaanse Eerste Kamer kwijt na het vertrek van de kleine partij Italia Viva uit de coalitie. Er is een kleine kans dat er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven.