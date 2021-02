Jaaromzet detailhandel stijgt, winkeliers pessimistisch

De jaaromzet van winkelbedrijven zat afgelopen jaar in de lift, evengoed zijn ondernemers in detailhandel negatief over het huidige economische klimaat. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voorziet ruim een derde van de winkeliers een daling van de omzet in het eerste kwart van dit jaar. Daarbij zal het economisch klimaat volgens een op de acht ondernemers verslechteren.

De jaaromzet van de winkelbedrijven steeg in 2020 met bijna 6 procent, waarmee voor het zevende jaar op rij sprake is van groei. In het slotkwartaal van 2020 ging het om 4,5 procent groei. Daarbij zijn de verschillen tussen sectoren groot. De foodsector zag zijn omzet met bijna 7 procent groeien en was daarmee de sterkste stijger. Niet alleen supermarkten deden goede zaken, ook bij speciaalzaken zoals slagers, groenteboeren, kaaswinkels en slijterijen nam de omzet in het slotkwartaal van 2020 toe.

Non-food zette vorig jaar ongeveer net zoveel om als een jaar eerder. Daarbij zaten lockdownmaatregelen de verkopen in de weg. In het slotkwartaal van 2020 zakte de omzet met 5,6 procent op jaarbasis. Kleding- en schoenenwinkels werden het hardst door de crisis geraakt met minnen van ruim een kwart. Daartegenover bleven klusketens en andere woongerelateerde branches het ook in het vierde kwartaal van het jaar goed doen.

Verder merkt het CBS op dat het aantal faillissementen verder is gedaald. Vermoedelijk spelen de steunmaatregelen vanuit de overheid hier een rol. Door overheidssteun worden ook niet levensvatbare ondernemingen op de been gehouden.

De onlineverkopen van winkelbedrijven stegen als bekend in het slotkwartaal van 2020 naar recordhoogte. De groei op jaarbasis van bijna 56 procent is volgens het CBS de sterkste ooit vastgesteld sinds het begin van de metingen in 2014.

Het CBS maakt bij de internetverkopen een onderscheid tussen webwinkels en winkels die naast een fysieke verkooplocatie ook een webshop hebben. Bij de postorderbedrijven en webwinkels lag de omzet in het vierde kwartaal 44,5 procent hoger in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Bij de zogeheten multichannelers met meerdere afzetkanalen, steeg de online-omzet met 71,5 procent. Daarmee lag de groei hoger dan in het tweede kwartaal, toen de coronacrisis in alle hevigheid losbarstte.