Tesla roept 135.000 auto’s terug, geeft Nvidia de schuld

Maker van elektrische auto’s Tesla heeft in de Verenigde Staten 135.000 auto’s teruggeroepen van de types Model S en Model X. Bij die auto’s, die tussen 2012 en 2018 zijn gebouwd, kunnen problemen ontstaan met het touchscreen waarmee vrijwel alle functies in de auto kunnen worden bediend. Volgens Tesla zijn de problemen ontstaan door de chips van Nvidia die het bedrijf gebruikte.

Vorige maand had de Amerikaanse dienst voor de verkeersveiligheid (NHTSA) Tesla opgeroepen om maximaal 158.000 auto’s van het Model S en het Model X terug naar de garage te halen. De dienst noemde de problemen met de touchscreens een defect waarvoor een terugroepactie noodzakelijk was. Tesla is het daar niet mee eens, maar lost de problemen nu toch op.

Door de mankementen kan het onder meer gebeuren dat de achteruitcamera niet werkt en dat het autopilotsysteem en de richtingaanwijzer minder goed werken. Ook de systemen om te voorkomen dat de voorruit beslaat of bevriest hebben te lijden onder het defect.

135.000 auto’s is een aanzienlijk aantal voor Tesla. Vorig jaar bouwde het bedrijf zo’n 500.000 voertuigen. Een jaar eerder waren dat er nog geen 380.000. Bovendien maken de types Model 3 en Model Y, die betaalbaarder zijn dan de Model S en Model X, daar een aanzienlijk deel van uit.

Het is niet direct duidelijk of Tesla buiten de Verenigde Staten ook een terugroepactie instelt. Begin vorig jaar waren er zon 18.000 Models S en X op de Nederlandse weg.