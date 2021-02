Topman Jeff Bezos doet stapje terug bij webwinkelconcern Amazon

Topman Jeff Bezos van Amazon doet een stapje terug bij het Amerikaanse webwinkelconcern. In de zomer wordt hij uitvoerend voorzitter van Amazon. De dagelijkse leiding draagt hij dan over aan Andy Jassy. Bezos zelf wil zich in zijn nieuwe rol meer met ‘nieuwe producten’ gaan bezighouden.

Bezos is een van de rijkste personen op aarde. Recent mocht hij zich nog echt de rijkste man van de planeet noemen, maar hij is inmiddels voorbijgestreefd door Tesla-baas Elon Musk. Musk profiteerde er vooral van dat zijn aandelen in de elektrische autobouwer in rap tempo flink meer waard zijn geworden.