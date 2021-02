Webwinkels Amazon, Alibaba en Google-moeder openen de boeken

Webwinkelbedrijven als het Amerikaanse Amazon en zijn Chinese branchegenoot Alibaba openen later op dinsdag de boeken. Bekend is dat webwinkels volop profiteren van de coronacrisis en dan met name van de winkelsluitingen en andere maatregelen die het fysiek winkelen nagenoeg onmogelijk maken. Ook techreus Alphabet, het bedrijf achter onder meer zoekmachine Google, publiceert zijn resultaten.

Uit eerdere handelsupdates van Alibaba en Amazon, maar ook andere webwinkels, bleek al dat dit soort bedrijven van de crisis profiteren. Bij het Chinese Alibaba speelt ook dat toezichthouders in China de duimschroeven lijken aan te draaien. Zo loopt er een mededingingsonderzoek naar het bedrijf. Daar zal de aandacht dus deels naar uitgaan.

Bij Amazon is niet alleen sprake van betere resultaten vanwege het massale webwinkelen. Ook de clouddivisie van de onderneming, goed voor ruim de helft van de operationele winst, heeft de wind in de rug omdat bedrijven in rap tempo moeten digitaliseren om het werken op afstand mogelijk te maken.

Alphabet profiteerde in het derde kwartaal van 2020 vooral van de toegenomen reclame-inkomsten op de zoekmachine en YouTube. Bedrijven besteedden weer meer geld aan advertenties nadat ze er in het tweede kwartaal nog op bespaarden. De vraag is in hoeverre de strengere coronamaatregelen die sinds het einde van vorig jaar gelden, invloed hebben op het resultaat.