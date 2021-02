Explosieve groei voor maaltijdbestelbedrijf Grubhub

Het Amerikaanse maaltijdbestel en -bezorgbedrijf Grubhub heeft het slotkwartaal van 2020 fors meer bestellingen te verwerken gehad. Die resulteerden onder andere in een omzetgroei van bijna 50 procent tot 504 miljoen dollar. In de meetperiode werd voor 2,4 miljard dollar aan eten besteld via Grubhub, 52 procent meer dan een jaar eerder.

Net als veel van zijn sectorgenoten profiteert Grubhub volop van de crisis. Doordat restaurants gesloten zijn, laten veel meer mensen eten thuis bezorgen. Daarbij speelde in de periode dat horeca wel open was dat de vrees voor het virus mensen voorzichtig maakte en er daardoor liever voor kozen eten te laten bezorgen dan een restaurant te bezoeken.

Onder de streep resteerde nog wel een tekort van bijna 156 miljoen dollar. Grubhub is naar eigen zeggen zijn restaurants waar het mee samenwerkt tegemoetgekomen met onder andere hogere marketinguitgaven en lagere commissies.

Grubhub staat op het punt overgenomen te worden door het Brits-Nederlandse Just Eat Takeaway. Vanwege die ophanden zijnde deal gaf het bedrijf geen voorspellingen af voor het lopende jaar. De overname moet in de eerste helft van dit jaar zijn afgerond, zo is de verwachting.