Sony profiteert van vraag naar computergames en muziek

Elektronicaconcern Sony heeft in de laatste drie maanden van vorig jaar goede zaken gedaan. In het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar profiteerde het Japanse bedrijf van meer vraag naar computerspelletjes door mensen die vanwege coronamaatregelen minder andere vormen van entertainment hebben. Ook het aantal abonnees van zijn PlayStation Plus-dienst nam opnieuw toe.

Sony introduceerde in de meetperiode ook zijn nieuwste spelcomputer, de PlayStation 5. Die had echter nog geen groot aandeel in de cijfers omdat het bedrijf er veel minder kon produceren dan het had kunnen verkopen.

Behalve de gamestak deed ook de muziekdivisie van Sony opnieuw goede zaken. De filmdivisie presteerde minder nu de bioscopen in een groot deel van de wereld nog dicht zijn. Ondanks de sterke vraag naar nieuwe telefoons deed ook de tak die beeldsensoren voor onder meer mobiele telefoons en camera’s maakt het minder goed dan een jaar eerder.

De omzet van Sony kwam in het kwartaal uit op 2,3 biljoen yen, omgerekend ongeveer 17,8 miljard euro. De nettowinst bedroeg 373,7 miljard yen. Sony werd ook positiever over zijn hele boekjaar. De onderneming verhoogde de verwachting voor zijn operationele winst met een derde.