Spotify ziet aantal abonnees weer flink groeien

Streamingdienst Spotify heeft in het laatste kwartaal van 2020 opnieuw meer betalende abonnees binnengehaald. Sinds het begin van de coronapandemie is dat aantal flink gestegen doordat mensen veel meer thuis zijn. In totaal kwamen er het afgelopen kwartaal 10 miljoen betalende abonnees bij, tot een totaal van 155 miljoen.

De groei van het aantal betalende abonnees was in het vierde kwartaal het grootst in Europa. Dat was onder meer te danken aan de lancering van Spotify op de Russische markt in juli, die het bedrijf bij Europa rekent. Het aantal mensen dat maandelijks actief was op het streamingplatform steeg met 27 procent ten opzichte van een jaar eerder. In totaal luisterden in het vierde kwartaal van vorig jaar 345 miljoen mensen maandelijks naar muziek of podcasts via Spotify. In India groeide het aantal gebruikers sneller dan verwacht door een marketingcampagne.

De omzet van Spotify nam in het vierde kwartaal met 17 procent toe op jaarbasis. Toch zette het bedrijf een verlies van 69 miljoen euro in de boeken. Dat komt waarschijnlijk door investeringen om het aantal gebruikers te laten groeien. De inkomsten uit advertenties vielen door de coronacrisis wat lager uit dan verwacht.