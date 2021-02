Cijfers Shell en Unilever staan centraal op Damrak

Op de Amsterdamse aandelenbeurs gaat de aandacht donderdag vooral uit naar de resultaten van zwaargewichten Shell en Unilever. Verder wordt gelet op het rentebesluit van de Britse centrale bank. De Europese aandelenmarkten lijken daarbij wat gas terug te nemen na de recente sterke koersstijgingen.

Olie- en gasconcern Shell leed in het coronajaar 2020 een nettoverlies van 21,7 miljard dollar. Er vlogen vorig jaar veel minder vliegtuigen, er reden minder auto’s en de industrie draaide in een lagere versnelling door de coronacrisis. Daardoor was er minder vraag naar olie en gas.

Unilever zag de nettowinst afgelopen jaar licht toenemen tot 6,1 miljard euro. Het levensmiddelenconcern zag de verkopen van schoonmaakmiddelen en zaken als ijs voor thuis stijgen door de coronapandemie, maar verkocht minder producten aan bedrijven en horecazaken.

Ook blijft de blik gericht op de ontwikkelingen rond het omvangrijke coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie. De Democraten in het Lagerhuis van het Amerikaanse parlement hebben een wetsvoorstel aangenomen dat het mogelijk maakt om het door president Joe Biden voorgestelde coronasteunpakket van 1,9 biljoen dollar (ongeveer 1600 miljard euro) door te voeren. Door het wetsvoorstel hebben ze daar geen steun van de Republikeinen meer voor nodig.

Aan het coronafront is er in Duitsland opnieuw sprake van een flinke stijging van het aantal nieuwe vastgestelde coronabesmettingen. Donderdagochtend werden 14.211 nieuwe gevallen over de afgelopen 24 uur gemeld. Woensdag waren dat er nog 9705, ongeveer een derde minder. Na een dip in het afgelopen weekend, stijgt het aantal nieuwe besmettingen de laatste dagen weer gestaag in Duitsland.

In Frankfurt staan onder andere banken in de belangstelling. Deutsche Bank boekte afgelopen jaar voor het eerst sinds 2014 weer winst. Commerzbank waarschuwde juist voor een miljardenverlies. Chemieconcern Bayer liet weten een overeenkomst te hebben gesloten ter waarde van 2 miljard dollar voor het afhandelen van toekomstige claims rond de onkruidverdelger Roundup, die kankerverwekkend zou zijn.

De Europese beurzen sloten woensdag gemengd. De AEX-index won 0,3 procent tot 654,89 punten en de MidKap klom 0,5 procent tot 968,88 punten. De beurs in Londen daalde 0,1 procent en Parijs bleef onveranderd. Frankfurt steeg 0,7 procent. Wall Street bleef dicht bij huis. De Dow-Jonesindex steeg 0,1 procent tot 30.723,60 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent en techbeurs Nasdaq eindigde een fractie lager.

De euro was 1,2009 dollar waard, tegenover 1,2024 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,9 procent tot 56,19 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent meer op 58,91 dollar per vat.