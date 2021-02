Democraten bereiden de weg voor steunpakket zonder Republikeinen

De Democraten hebben in het Lagerhuis van het Amerikaanse parlement een wetsvoorstel aangenomen dat het mogelijk maakt om het door president Joe Biden voorgestelde coronasteunpakket van 1,9 biljoen dollar (ongeveer 1600 miljard euro) door te voeren. Door het wetsvoorstel hebben ze daar geen steun van de Republikeinen meer voor nodig.

De Republikeinen, van oudsher geen voorstanders van hoge overheidsuitgaven, zien weinig heil in het steunpakket dat Biden voor ogen heeft. Omdat zij de helft van de 100 zetels in de Senaat in handen hebben, en er voor de meeste wetgeving 60 stemmen nodig zijn om die door de Senaat heen te krijgen, dreigden de Republikeinen dwars te gaan liggen bij het pakket economische steunmaatregelen tegen de coronacrisis.

Daar heeft het door de Democraten gecontroleerde Huis van Afgevaardigden een stokje voor gestoken door mogelijk te maken dat het wetsvoorstel voor het steunpakket met een gewone meerderheid van 51 stemmen kan worden aangenomen. De 51e stem komt daarbij van vicepresident Kamala Harris, die formeel ook voorzitter van de Senaat is.