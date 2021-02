Elon Musk tweet koers cryptocoin Dogecoin omhoog

Tesla-topman Elon Musk heeft de koers van cryptomunt dogecoin de hoogte in getwitterd. Musk stuurde donderdagochtend (Nederlandse tijd) het woord ‘Doge’, waarna de koers van de digitale munteenheid met haast 50 procent omhoog ging.

Musk volgde zijn tweet met een berichtje met een plaatje uit de film de Lion King waarin de aap Rafiki het pasgeboren leeuwtje Simba omhoog houdt. Musk had daarbij zijn hoofd over dat van Rafiki geplakt en het hoofd van een hond over dat van Simba.

Dogecoin is een cryptomunt waar Musk wel vaker over twittert. De munt is vernoemd naar een meme, een type grappig plaatje dat op internet rondgaat. Bij het doge-meme uit 2013 wordt een plaatje van een shiba inu-hond, een Japans ras, voorzien van grappig bedoelde teksten, die bewust grammaticaal niet kloppen. Bovendien worden de teksten in een lettertype geschreven dat alom gehaat wordt en belachelijk gemaakt wordt online.

Recent tweette Musk ook al over GameStop, het aandeel dat door Reddit-gebruikers fors hoger werd gezet om shortsellers de voet dwars te zetten. Musk voerde een tijd lang een strijd uit met een aantal van die shortsellers die negatief waren over Tesla, maar dat is met de forse koersstijging van de maker van elektrische auto’s verleden tijd.

In 2018 kwam Musk wegens zijn twittergedrag al eens in opspraak. Toen stuurde hij een tweet waarin hij ten onrechte beweerde dat Tesla van de beurs zou worden gehaald. Het bericht, waarin hij bovendien stelde dat de financiering rond was, leverde hem een boete bij beurswaakhond SEC op wegens misleiding van beleggers. Ook moest hij zijn functie als voorzitter van Tesla opgeven.