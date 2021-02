Miljoen leden kunnen stemmen op nieuwe voorzitter FNV

Ongeveer een miljoen leden van vakbond FNV en aangesloten vakbonden kunnen vanaf donderdag stemmen op wie de nieuwe voorzitter moet worden. Zij kregen allemaal een persoonlijke code via de post of e-mail.

Kandidaten Kitty Jong en Tuur Elsinga, allebei nu nog vicevoorzitter van de vakbond, openden met een debat de campagne. Jong maakt zich de laatste tijd hard voor zaken als een hoger minimumloon en een menswaardiger behandeling van mensen in de bijstand. Elsinga is vooral bekend als de FNV-onderhandelaar bij het pensioenakkoord.

De vakbondsleden hebben nog ruim een maand de tijd om hun keuze te maken. Bij de vorige verkiezingen vier jaar geleden stemde uiteindelijk zo’n 10 procent van de leden, maar deze keer wordt een hogere opkomst verwacht. “Vorige keer was er met Han Busker maar één kandidaat en konden onze leden alleen aangeven of ze voor of tegen waren”, legt een woordvoerster uit.

Busker, die bij de laatste verkiezingen de steun kreeg van de FNV-leden, heeft op 10 maart een opvolger. Een dag eerder is de laatste kans om te stemmen.

De meeste stemmen komen in het begin van de periode binnen, verwacht de zegsvrouw. “In iets meer dan een uur hebben al rond de 6500 mensen gestemd.”