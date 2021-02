‘Overheid moet veebedrijven dwingen uitstoot te verminderen’

De overheid moet zuivel- en vleesbedrijven dwingen hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen als ze daar zelf te weinig aan doen. Dat vindt Milieudefensie. Volgens onderzoek in opdracht van de organisatie zouden de drie grote bedrijven FrieslandCampina, Vion en VanDrie Group samen verantwoordelijk zijn voor meer uitstoot van broeikasgassen dan de directe uitstoot van al het Nederlandse wegverkeer.

“Om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen moet de uitstoot van broeikasgassen minimaal halveren in 2030. Maar de uitstoot van een multinational als FrieslandCampina blijft de komende 10 jaar stijgen”, zegt directeur Donald Pols van Milieudefensie. De organisatie spoort de overheid daarom aan om in te grijpen.

FrieslandCampina laat weten al in 2010 als doel te hebben gesteld om klimaatneutraal te groeien naar 2020. “De status delen we binnenkort bij de jaarcijfers”, aldus een woordvoerder. Volgens Milieudefensie leidt de groei waar FrieslandCampina op inzet juist tot meer uitstoot. In 2050 wil het bedrijf netto klimaatneutraal zijn.

De ambitie van Vion richt zich volgens Milieudefensie vooral op het gebruik en opwekken van groene stroom. “Ze richten zich te weinig op het verminderen van de uitstoot die ontstaat voordat een dier geslacht wordt.” Vion stelt in een reactie de achterliggende onderbouwing van de cijfers niet te kennen, en dat maakt volgens het bedrijf een reactie lastig. Volgens de onderneming is de CO2-uitstoot van varkensvlees en vleesvervangers heel erg vergelijkbaar.

De onderneming benadrukt ook dat Nederlandse boeren tot de 10 procent beste boeren in de wereld behoren en de minste CO2 veroorzaken voor de voedingsmiddelen van de mens. “Dit is waar we in Nederland echt voorop lopen en waar we dus een grote bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen, samen met onze boeren”, aldus het bedrijf.

Milieudefensie noemt de plannen van VanDrie om de uitstoot terug te brengen verder “onvoldoende concreet”. Maar VanDie zegt de cijfers van de milieuorganisatie niet te herkennen en benadrukt dat het bedrijf de afgelopen jaren al veel stappen heeft gezet. In 2019 is daarbij de doelstelling gesteld om de eigen CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent te hebben teruggebracht. “Dit is de basis van onze verduurzamingsstrategie. Het instellen van additionele wettelijke maatregelen zou vanuit ons oogpunt dan ook niet benodigd zijn.”