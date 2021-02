PlayStation-maker Sony uitblinker in lagere Nikkei

Elektronicaconcern Sony was donderdag een uitblinker op de Japanse beurs. De maker van de PlayStation profiteerde afgelopen kwartaal van de sterke vraag naar computerspelletjes doordat mensen meer thuiszitten vanwege de coronapandemie. De stemming op de aandelenbeurs in Tokio was evenwel negatief. Beleggers namen wat winst na de sterke opmars in de afgelopen drie handelsdagen. De andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten eveneens verliezen zien.

De toonaangevende Nikkei in de Japanse hoofdstad eindigde 1,1 procent in de min op 28.341,95 punten. Sony maakte een koerssprong van 9 procent. Behalve de gamestak deed ook de muziekdivisie van Sony opnieuw goede zaken. De filmdivisie presteerde minder nu de bioscopen in een groot deel van de wereld nog dicht zijn. Sony werd ook positiever over zijn hele boekjaar en verhoogde de winstverwachting.

De cijfers van Nomura (plus 3,6 procent) vielen eveneens in de smaak. Het grootste effectenhuis van Japan profiteerde van de grote schommelingen op de beurzen en zag de winst afgelopen kwartaal flink stijgen. Bij de sterk gestegen Japanse chipbedrijven werden winsten genomen. Chiptester Advantest zakte ruim 3 procent.

In Seoul noteerde de Kospi tussentijds 1,5 procent in de min. Kia Motors won 0,5 procent. De Zuid-Koreaanse automaker won een dag eerder al 15 procent na mediaberichten dat het Amerikaanse technologieconcern Apple miljarden wil investeren in het bedrijf als onderdeel van een samenwerking op het gebied van elektrische voertuigen. De Amerikaanse zakenzender CNBC meldde donderdag dat Apple dichtbij een akkoord is over een deal met Kia en moederbedrijf Hyundai (plus 0,2 procent) om zelfrijdende Apple-auto’s te maken in de Kia-fabriek in Georgia.