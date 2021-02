TomTom hoopt ondanks coronacrisis op omzetgroei in 2021

Navigatiedienstverlener TomTom heeft een “turbulent” jaar achter de rug. Dat is te zien in de jaarcijfers die het bedrijf bekendmaakte. Het bedrijf rapporteerde een miljoenenverlies. Toch blijft het Amsterdamse navigatiebedrijf, net als eerder, optimistisch over de toekomst.

De coronacrisis raakte de auto-industrie hard met ingestorte verkopen en fabriekssluitingen als gevolg. Dat had ook zijn weerslag op de verkoop van ingebouwde navigatiesystemen, software en digitale kaarten.

Hoewel TomTom zegt ook geraakt te zijn door de pandemie, zag topman Harold Goddijn een “veerkrachtig” Enterprise, het gedeelte van het bedrijf dat bedrijven, overheden en ontwikkelaars helpt met locatietechnologie. Het omzetverlies was daar met 8 procent ‘minimaal’, afgezet tegen dat bij de consumententak die vanwege sluitingen van winkels door de lockdowns in Europa ruim de helft minder inkomsten had.

“Onze operationele omzet in automotive is sinds de verliezen in het tweede kwartaal verbeterd”, aldus Goddijn. Toch noteerde het bedrijf daar wel een daling van ruim een kwart ten opzichte van een jaar eerder. In diezelfde tak heeft TomTom ook een achterstand aan werk ter waarde van 1,8 miljard euro. Dat komt volgens Goddijn door een lagere autoproductie van hun klanten op de korte termijn, die een impact hadden op de orderportefeuille.

De omzet over 2020 kwam uit op 528 miljoen euro, een kwart lager dan de ruim 700 miljoen euro een jaar eerder. TomTom sloot het jaar af met een verlies van 257,6 miljoen euro. Om kosten de besparen werd al in de uitgaven gesneden. Investeringen voor de kaart- en applicatieplatformen bleven wel op peil.

TomTom denkt in 2021 een omzetgroei van 10 procent te halen in de navigatiediensten. In het eerste kwartaal van 2021 start TomTom ook met het terugkopen van aandelen. Daar zag het bedrijf eerder van af wegens de onzekere economische vooruitzichten.