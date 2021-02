Unilever en TomTom afgestraft op Damrak, AEX daalt licht

Op de Amsterdamse beurs moest zwaargewicht Unilever het donderdag ontgelden. Het levensmiddelenconcern presteerde in het coronajaar 2020 redelijk in lijn met de verwachtingen. Beleggers waren echter teleurgesteld dat het AEX-bedrijf geen concrete voorspellingen deed voor dit jaar. Navigatiebedrijf TomTom werd ook hard afgestraft door tegenvallende vooruitzichten.

Unilever was de grote verliezer bij de hoofdfondsen met een min van bijna 5 procent. Het concern verkocht afgelopen jaar meer hygiĆ«neproducten als zeep en wasmiddelen door de coronapandemie. Consumenten gaven door het vele thuiszitten ook meer uit aan ijs van Ben & Jerry’s. De verkopen aan de horeca namen daarentegen af. Topman Alan Jope verwacht dat het begin van 2021 uitdagend blijft, maar dat de economie in de tweede jaarhelft snel zal herstellen.

Shell (min 1,1 procent) gaf ook een kijkje in de boeken. Het olie- en gasconcern leed in 2020 zijn grootste verlies ooit. Door de coronacrisis vlogen er vorig jaar minder vliegtuigen, reden er minder auto’s en draaide de industrie in een lagere versnelling. Daardoor daalde de vraag naar olie en gas van het bedrijf. Shell liet wel weten het dividend in het eerste kwartaal te verhogen.

Bij de kleinere bedrijven in Amsterdam ging TomTom bijna 14 procent onderuit. De navigatiedienstverlener heeft door de coronacrisis een “turbulent” jaar achter de rug en leed een miljoenenverlies. Volgens analisten van ING verloopt het herstel bij het bedrijf trager dan verwacht en valt de omzetdoelstelling voor dit jaar tegen.

De Europese markten bleven dicht bij huis. De AEX-index op Beursplein 5 daalde rond het middaguur 0,3 procent tot 653,05 punten. Betaalbedrijf Adyen was koploper in de hoofdindex met een plus van 3,8 procent. De MidKap verloor 0,6 procent tot 981,39 punten. Frankfurt en Parijs klommen tot 0,4 procent. Londen won 0,1 procent in afwachting van het rentebesluit van de Britse centrale bank.

Deutsche Bank zag een eerdere winst verdampen en daalde 1,5 procent in Frankfurt. De grootste bank van Duitsland boekte afgelopen jaar voor het eerst sinds 2014 weer winst. Bayer dikte 5 procent aan. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat het Duitse chemieconcern een deal heeft gesloten voor het afhandelen van toekomstige claims rond de onkruidverdelger Roundup, die kankerverwekkend zou zijn.

De euro was 1,1990 dollar waard, tegen 1,2024 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 56,14 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 58,84 dollar per vat.