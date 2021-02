Unilever geeft zicht op prestaties in coronajaar

Levens- en schoonmaakmiddelenconcern Unilever geeft donderdag een inkijkje hoe het bedrijf het coronajaar 2020 door is gekomen. De verwachting is dat het slotkwartaal weinig nieuws heeft gebracht en dat het beeld uit de eerdere kwartalen overeind blijft: veel verkopen van schoonmaakmiddelen en zaken als ijs voor thuis, minder verkopen aan bedrijven en horeca. Dat laatste speelt weer een grotere rol nu met name in Europa weer strengere maatregelen werden getroffen in de strijd tegen het coronavirus.

Al eerder gaf Unilever aan wel een stootje te kunnen hebben. Het bedrijf opereert in zoveel landen en heeft zoveel verschillende producten, dat het zelden alleen maar negatieve gevolgen ondervindt. De winstgevendheid ging wel iets omlaag door de extra coronamaatregelen die Unilever voor zijn personeel moest treffen.

Die winstgevendheid vindt Unilever zelf ook belangrijk want het bedrijf gaf al aan het grootste deel van de theetak van de hand te willen doen omdat daar niet genoeg aan verdiend werd. Inmiddels zijn er ook berichten dat het bedrijf een deel van de schoonheidsproducten van de hand wil doen en zich op dat vlak meer op premiummerken wil richten.

Bovendien zijn het de eerste cijfers sinds het levens- en schoonmaakmiddelenconcern op papier een volledig Brits bedrijf werd. De veelbesproken ‘verhuizing’ werd eind vorig jaar afgerond.