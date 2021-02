Unilever onderuit op lichtrood Damrak

Was- en levensmiddelenconcern Unilever was donderdag de grote verliezer op de Amsterdamse beurs. Het kwartaalbericht van het bedrijf achter merken als Dove, Ola en Knorr stelde beleggers teleur. Ook TomTom werd fors lager gezet na de presentatie van zijn cijfers.

Unilever, dat 5,4 procent lager sloot, presteerde in coronajaar 2020 in lijn met de verwachtingen. Zo maakten toegenomen verkopen van wasmiddelen, zeep en snacks voor thuis de neergang van de verkopen aan de horeca goed. Beleggers waren echter teleurgesteld dat het AEX-bedrijf geen concrete voorspellingen deed voor dit jaar.

TomTom, ooit bekend om zijn navigatiekastjes, sloot vorig jaar af met een verlies van 257 miljoen euro. De crisis in de auto-industrie wegens fabriekssluitingen en ingestorte verkopen had ook zijn weerslag op de verkoop van ingebouwde navigatiesystemen, software en digitale kaarten. TomTom was bij de kleinere fondsen dan ook de grootste verliezer met een min van 13,5 procent.

De AEX sloot 0,1 procent hoger op 654,38 punten. De MidKap verloop 0,4 procent tot 982,55 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,9 procent, terwijl de hoofdgraadmeter in Londen een fractie daalde.

Bij de hoofdfondsen was er ook veel aandacht voor olie- en gasconcern Shell, dat eveneens met jaarcijfers kwam. Het bedrijf leed een recordverlies na de ongekende daling van de olieprijzen wegens de coronapandemie. Het aandeel sloot 1,5 procent lager.

Deutsche Bank zag een eerdere winst verdampen en daalde 0,2 procent in Frankfurt. De grootste bank van Duitsland boekte afgelopen jaar voor het eerst sinds 2014 weer winst. Bayer steeg 5,3 procent. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat het Duitse chemieconcern een deal heeft gesloten voor het afhandelen van toekomstige claims rond de onkruidverdelger Roundup, die kankerverwekkend zou zijn.

De euro was 1,1973 dollar waard, tegen 1,2024 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 55,92 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 58,57 dollar per vat.