Zacht Nederlands weer drukt op resultaten Vattenfall

De Zweedse energieproducent Vattenfall heeft coronajaar 2020 afgesloten met mindere resultaten. Dat kwam onder meer door het relatief warme winterweer in Nederland waardoor er minder vraag was naar energie. Verder waren de kosten in Duitsland hoger. Ook zorgden lagere energieprijzen voor tegenvallende resultaten, meldt de eigenaar van het voormalige Nuon in de jaarcijfers.

“Een extreem en ongebruikelijk jaar, niet alleen vanwege de coronapandemie”, zo omschrijft topvrouw Anna Borg 2020. De opbrengsten daalde in een jaar tijd met 5 procent naar 158 miljard Zweedse kronen. Dat is omgerekend ongeveer 15,6 miljard euro. De nettowinst halveerde in een jaar tijd van bijna 14 miljard Zweedse kronen in 2019 naar 7,7 miljard kronen in 2020, omgerekend ongeveer 760 miljoen euro.

De resultaten werden ook gedrukt door afschrijvingen op kolencentrales. Zo sloot Vattenfall in het Duitse Moorburg de kolencentrale vanwege Duitse wetgeving. In eigen land zijn de Zweden bezig met het uitfaseren van kerncentrales. Eind vorig jaar sloot de Zweedse Ringhals-kerncentrale. In Nederland werd bijvoorbeeld ook al de Amsterdamse Hemwegcentrale eerder dan gepland gesloten. Die zou in 2024 dichtgaan, maar het kabinet besloot de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) sneller terug te dringen.

Vattenfall zet verder in op projecten voor hernieuwbare energie en trekt daarvoor in 2021-2022 ongeveer 5,6 miljard euro uit. Het merendeel van het geld gaat naar windenergie in Nederland en Denemarken, zoals Hollandse Kust Zuid 1-4, het grootste windpark op zee ter wereld. Dat zou een paar miljard euro moeten gaan kosten. Ook noemt Vattenfall het windpark in het Wieringermeer, dat vernoemd is naar prinses Ariane, en een windpark bij Moerdijk. Vattenfall wil ook geld steken in laadinfrastructuur en projecten voor zonne-energie en batterijen.