Albert Heijn en Jumbo bevoorraden extra vanwege winterweer

Supermarktketens Jumbo en Albert Heijn gaan de winkels extra bevoorraden in verband met het aangekondigde winterweer. Ook voeren beide supers de capaciteit op. De ketens zeggen verder geen problemen te verwachten door de aanstaande sneeuwval.

Albert Heijn gaat zaterdag de winkels meer bevoorraden in verband met het winterweer. Ook bij de bezorging van de online-boodschappen neemt de supermarkt extra maatregelen. “We hebben extra capaciteit achter de hand”, zegt een woordvoerster.

Veiligheid staat volgens Albert Heijn voorop. Ook houdt de supermarktketen “nauwlettend” de weersvoorspelling in de gaten en houdt het lokale situaties in het oog. Voor de bezorging zijn de bezorgauto’s sowieso uitgerust met een sneeuwschep en andere middelen voor winterse omstandigheden. “Dit is standaard van december tot en met maart en is dus niet specifiek voor aankomend weekend”, aldus de zegsvrouw.

Supermarkt Jumbo laat weten extra capaciteit in te zetten om winkels te beleveren en waar nodig doet de super dit eerder. “We voorzien daarom geen problemen, ook niet bij het thuisbezorgen van online bestelde boodschappen”, zegt een woordvoerster.

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de koepelorganisatie voor supermarkten, liet eerder weten dat het geen grote problemen verwacht door het winterweer. Het CBL zegt geen aanpassingen te doen in de logistiek. “We verwachten niet minder leveringen. Wel moeten de vrachtwagenchauffeurs natuurlijk voorzichtiger rijden.”

Een aantal supers, zoals onlinesupermarkt Picnic, laat weten overleg te voeren met leveranciers over de voorraden om zich zo op het winterweer voor te bereiden.