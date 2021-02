Pakketbezorgers: normale bezorging tijdens winters weekend

Pakketbezorgers gaan dit weekend vooralsnog als normaal te werk en verwachten niet dat het aangekondigde winterweer tot vertragingen in de bezorging zal leiden. Als dat wel het geval is, gaan de bezorgbedrijven hierover met klanten in gesprek.

PostNL laat weten de weersvoorspellingen “voortdurend” in de gaten te houden en zegt er alles aan te doen om te zorgen dat de post en de pakketten op tijd worden bezorgd. “Zo anticiperen we op situaties met extreme kou of sneeuwval, bijvoorbeeld door te strooien bij onze sorteercentra om die sneeuwvrij te houden en te zorgen dat onze de vrachtwagens daar veilig kunnen lossen”, zegt een woordvoerder.

Bezorgers van PostNL worden van tevoren ingelicht over de verwachte weersomstandigheden en krijgen tips hoe ze veilig kunnen werken bij kou, gladheid of sneeuw. Bezorgers hoeven niet de weg op als het onverantwoord is, zegt PostNL. Bij vertraging van pakketten door extreem weer gaat PostNL in gesprek met klanten. Ook past PostNL dan de indicatie van de geplande bezorgtijd aan en schaalt het de klantenservice indien nodig op om vragen te beantwoorden.

Pakketbezorger DHL zegt “geen ingrijpende gevolgen” te verwachten van het aangekondigde winterweer, “tenzij er codes komen van het KNMI waardoor we de weg niet op kunnen”, zegt een woordvoerder. DHL zegt op het winterweer te zijn ingesteld en controleert het wagenpark op de accu’s, slotontdooiers en ijskrabbers. In dagelijkse sessies informeert het bezorgbedrijf de bezorgers en chauffeurs. DHL zegt nog geen vragen van klanten te hebben gekregen om pakketten eerder op te komen halen in verband met het weer.

Als er echt een crisissituatie ontstaat, wordt het crisisteam van het bedrijf opgetrommeld. Dan verwacht DHL ook wel de “onvermijdelijke vertragingen”, maar denkt deze snel te kunnen inlopen. “De meeste sneeuw zal vallen in weekend, met name in de nacht van zaterdag op zondag. Zaterdagavond bezorgen we na half tien, zoals normaal, niet. Zondag bezorgen we helemaal niet. We blijven alert”, aldus de woordvoerder.