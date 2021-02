De koers van de bitcoin steeg maandag naar een nieuw recordniveau van meer dan 42.000 dollar. Dit gebeurde na het nieuws dat Tesla 1,5 miljard dollar heeft geïnvesteerd in de digitale munt en bitcoins wil gaan accepteren als betaling voor producten.

De prijs van de bitcoin sprong in Londen met 10 procent omhoog tot 42.595 dollar. Tesla deed de aankondiging in een update over zijn investeringsbeleid.